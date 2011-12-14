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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 12:03 BJT

〔东京汇市〕欧元在1.30美元上方徘徊,意大利公债标售为关注焦点

* 欧元/美元突破近期区间,接近11个月低点

* 1.30水准料存在大型欧元期权障碍

* 传言称杠杆基金在过去三日抛售欧元

* 美联储未出台刺激举措令欧元疑虑挥之不去

路透东京12月14日电---欧元/美元周三在接近11个月低点处徘徊,逼近一处期权障碍.若该障碍被突破,欧元跌势或将加速,而意大利今日稍晚的公债标售成为关注焦点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二会议上未如市场预期般出台宽松举措,令欧元空头决意打破数周以来的僵持局面,一度将欧元EUR=打压至1.3009美元,为1月中以来最低水准.

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