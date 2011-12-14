〔东京汇市〕欧元在1.30美元上方徘徊,意大利公债标售为关注焦点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元/美元突破近期区间,接近11个月低点
* 1.30水准料存在大型欧元期权障碍
* 传言称杠杆基金在过去三日抛售欧元
* 美联储未出台刺激举措令欧元疑虑挥之不去
路透东京12月14日电---欧元/美元周三在接近11个月低点处徘徊,逼近一处期权障碍.若该障碍被突破,欧元跌势或将加速,而意大利今日稍晚的公债标售成为关注焦点.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二会议上未如市场预期般出台宽松举措,令欧元空头决意打破数周以来的僵持局面,一度将欧元EUR=打压至1.3009美元,为1月中以来最低水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。