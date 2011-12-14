版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 12:01 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌0.6%,短暂跌破25日均线支撑

路透东京12月14日电---日本股市日经指数.N225周三下跌,一度跌破备受关注的25日移动均线支撑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策声明强调了不断恶化的欧债危机对美国经济的风险.

德国总理梅克尔周二称,反对任何提高欧元区援助基金5,000亿欧元上限的提议,亦令全球股市承压.

日经指数一度跌破位於8,503点的25日移动均线,但随後有所反弹,早盘下跌0.6%,至8,505.26点.

东证股价指数.TOPX下跌0.6%,至736.14点.

市场人士将8,500点视为影响人气的关键点位,并称对冲基金和退休基金将在该点位进场买入,因日本股市被认为估值偏低.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐