〔日本股市〕日经指数早盘下跌0.6%,短暂跌破25日均线支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月14日电---日本股市日经指数.N225周三下跌,一度跌破备受关注的25日移动均线支撑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策声明强调了不断恶化的欧债危机对美国经济的风险.
德国总理梅克尔周二称,反对任何提高欧元区援助基金5,000亿欧元上限的提议,亦令全球股市承压.
日经指数一度跌破位於8,503点的25日移动均线,但随後有所反弹,早盘下跌0.6%,至8,505.26点.
东证股价指数.TOPX下跌0.6%,至736.14点.
市场人士将8,500点视为影响人气的关键点位,并称对冲基金和退休基金将在该点位进场买入,因日本股市被认为估值偏低.(完)
--编译 丁琦;审校 沈以文
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。