〔东京美债〕10年期公债价格下跌,但欧元区债务忧虑提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月14日电---美国10年期公债价格周三在亚洲市场小幅下跌,但跌幅有限;目前对欧元区债务危机的忧虑有可能支撑美债,因美债是避险型资产.
美债昨日由於10年期公债标售需求强劲而上扬,美国联邦储备理事会(美联储)会议声明公布後股市下行,亦推升公债.今日10年期公债略微回吐涨幅.
10年期公债US10YT=RR价格下跌5/32,收益率约报1.981%,较周二美国市场尾盘略高,但仍接近本月大约2.17-1.95%交易区间的低端.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。