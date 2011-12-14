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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 12:10 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格下跌,但欧元区债务忧虑提供支撑

路透东京12月14日电---美国10年期公债价格周三在亚洲市场小幅下跌,但跌幅有限;目前对欧元区债务危机的忧虑有可能支撑美债,因美债是避险型资产.

美债昨日由於10年期公债标售需求强劲而上扬,美国联邦储备理事会(美联储)会议声明公布後股市下行,亦推升公债.今日10年期公债略微回吐涨幅.

10年期公债US10YT=RR价格下跌5/32,收益率约报1.981%,较周二美国市场尾盘略高,但仍接近本月大约2.17-1.95%交易区间的低端.

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