〔中国经济〕明年经济社会发展要突出把握"稳中求进"总基调--中央经济工作会议

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透北京12月14日电---新华社周三报导称,中央经济工作会议指出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.
会议称,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,明年部分企业生产经营困难,节能减排形势严峻,经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险.
"稳,就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定."会议称.
会议认为,明年全球经济形势总体上仍十分严峻复杂,经济复苏的不稳定性不确定性上升,要更加注重统筹国内国际两个大局.
至于房地产市场,中央经济工作会议则强调,要坚持房地产调控不动摇,确保房价回归合理水平.
中央经济工作会议於12月12日至14日北京举行.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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