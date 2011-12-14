〔中国经济〕明年经济社会发展要突出把握"稳中求进"总基调--中央经济工作会议

路透北京12月14日电---新华社周三报导称,中央经济工作会议指出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.

会议称,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,明年部分企业生产经营困难,节能减排形势严峻,经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险.

"稳,就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定."会议称.

会议认为,明年全球经济形势总体上仍十分严峻复杂,经济复苏的不稳定性不确定性上升,要更加注重统筹国内国际两个大局.

至于房地产市场,中央经济工作会议则强调,要坚持房地产调控不动摇,确保房价回归合理水平.

中央经济工作会议於12月12日至14日北京举行.(完)