〔中国汇市〕人民币兑美元受欧元走软拖累续跌,短期走势或偏弱

* 人民币兑美元续跌

* 受欧元跌至11个月低位所累

* 欧债危机前途未卜,且年底美元买盘偏多

* 人民币短期难改弱势

路透上海12月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘继续走低,因人民币中间价受疲弱欧元拖累再度低开,致盘中汇价亦延续颓势,加上年底美元买盘偏多,预计短期内难改弱势.市场则继续关注欧债危机进展.

交易员称,欧元跌至创纪录的11个月低点,拖累人民币中间价至两周低位,且欧债危机的进展还将进一步影响人民币汇价.不过考虑到央行并未让中间价脱离6.33元的区间,显示其年末维稳态度明确,人民币汇率料也难现大幅下跌.

"因为欧元跌的太厉害了,拖累人民币走软,不过央行岁末还是倾向於维稳吧,"深圳一银行交易员称.

欧元/美元周三在接近11个月低点处徘徊,逼近一处期权障碍.美联储在周二会议上未如市场预期般出台宽松举措,令欧元空头决意打破数周以来的僵持局面,一度将欧元EUR=打压至1.3009美元,为1月中以来最低水准.[FRX/CN]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3396元,较上一交易日的6.3359元续跌;

北京时间12:08,人民币兑美元即期报6.3702元,目前低位在6.3710,前一交易日收在6.3652元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3713元是今日人民币对美元交易区间下限.

上述交易员并称,政府方面的专家官员亦向市场释放维稳信号,试图稳定近期颓势连连的人民币汇价带来的消极和恐慌情绪,这使得他更加坚定年底汇价不会走跌,而只是稳中小跌的看法.

中国全国人大财经委副主任吴晓灵表示,鉴於中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇储备量,所以不应担心於资本流出.[ID:nCN1281516]

离岸市场上,北京时间12:09,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3910/30元,上日尾盘报6.3880元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4390/30,上日尾盘为6.4300元.

中国商务部副部长钟山称,中国外贸在发展中遇到了很多新困难和问题,主要表现在国际市场需求不足等,而明年国际经济形势将更加复杂严峻,中国对外贸易任务将更加繁重艰巨.[ID:nCN1281368]

上周五的欧盟峰会上,欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致,一度引发欧元上扬.不过乐观人气很快消散,欧元跌至两个月低点.因欧洲领导人未出台果断举措来缓解欧元区国家和银行的短期压力,引发三大评级机构发出警告,其中穆迪称可能检讨欧盟全部27个成员国的评级.[ID:nCN1279592]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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