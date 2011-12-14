《盛宏清专栏》2012:大迷失、大陷阱、大洗牌

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 盛宏清

李白云，“黄河之水天上来,奔流到海不复回”。有些事情尽管预计到了将要形成的结果，但并不能阻挡其发生。

在现实的政治社会中，有时候人们只有受到极端事件冲击後，才肯放弃既得的利益，或才愿意承担国家分配的损失。这正是发达国家即将要演绎的前景。

深陷的债务泥潭已经使发达国家的经济政策陷入迷失，并使他们几乎耗尽了财政、货币、汇率、税收等政策的所有空间，现正处於迷失中的无能为力，迷失中的不知所措状态。

目前，美国的公共债务/GDP约为105%，欧元区为88%（其中欧猪5国为120%），日本为233%。而根据发达国家财政赤字压缩节奏、政策意志、债务付息水平、税收和经济增长潜力等因素综合考量，未来3年至5年时间里，债务/GDP将继续扩张，预计美国债务/GDP将达到130%的水平，欧洲将达到100%的水平（其中欧猪5国将稳定在130%），日本将达到260%的水平。

也就是说发达国家债务水平离安全要求将会越来越远。国际公认的债务安全标准是，在一个经济周期内，平均的公共债务/GDP在60%以内；财政赤字/GDP在3%以内；债务实际利率不超过经济增长速度。

发达国家的债务泥潭已经演变为债务陷阱，债务陷阱正在强化国际美元陷阱，而债务陷阱和美元陷阱可能正在造就国际银行业流动性危机。目前，欧洲峰会救援希腊和设立稳定基金的方案得不到落实，希腊，甚至意大利债务崩溃和欧元崩盘的风险正在刺激国际资本向美元寻求避险，国际美元陷阱“被动积累”。而美国为刺激经济，已经宣布将零利率水平延伸至2013年年中，也在继续利用“扭曲操作”购买债券，不排除利用QE-3来对“国际美元陷阱”推波助澜，以吸引国际流动性。

在国际资本循环中，欧洲银行业面临史无前例的风险。一是欧洲银行持有欧洲重债国家约8,000亿欧元的公债不良资产，2012年年初“欧猪5国”将面临又一波救济高潮，这是一颗定时炸弹；二是欧洲银行在2012年将有7,500亿的银行债券到期，约是2011年的3倍多，银行需要滚动融资，资金从哪来？

美国利用“国际美元陷阱”吸收的流动性只能满足自己的需要，在危局中不可能补充欧洲。从目前危机解决的进度看，2012年2月至4月很有可能是国际金融危机引暴时间。而且，欧洲银行业的流动性危机将首先重创美国银行业，因他们盘根错节地相互持有大量资产。最近，欧洲和美国的银行大幅裁减员工和出售资产已给我们一点暗示。在欧洲和美国银行业的流动性危机中，日本银行业也将在劫难逃。

大迷失、大陷阱已经孕育了大洗牌。尽管觉悟了，但最终不免命中注定。2012年上半年，在民怨沸腾、政权更迭、经济萧条、财政紧缩中，“欧猪5国”中的希腊可能最先撕开裂口，脱离完全固定汇率安排，仿效2000年的阿根廷（当年阿根廷货币局制度和希腊欧元区制度都是完全固定汇率安排），建立希腊元，利用汇率大幅度贬值、宽松货币、稳健财政和坚决结构性改革来应对危局。

可能的“希腊引暴”的当量肯定超过“雷曼破产”，堪比1971年的“尼克松冲击”。多米诺骨牌效应将首先使欧洲银行业流动性遭受重创。美国、欧洲、IMF将重新清理“欧猪5国”、国际银行的债权债务关系，被迫在废墟中建立新的金融秩序。

面对国际货币金融秩序的混乱局面，我们只能沉着应对。

首先是继续利用好国际战略间歇机遇。由於发达国家债务问题已经长期化，国际战略间歇机遇将继续得以延续。在国际金融危机中，“国际现金为王”，中国应该继续管理好外汇储备（国际流动性）这份战略资产，不宜轻易趟欧洲混水，以免脚陷泥沼。基辛格於今年提出“中国应该仿效战後美国援助西欧实施‘马歇尔计划Ⅱ’来支持欧洲”，这只能权且当个说法而已。

其二，中国需要积极利用国际经济技术成长缓慢期或停滞期缩小技术差距。中国只要达到接近发达国家的技术水平，就可以获取重大战略利益。

最後，中国应按照既有的“十二五规划”，真正转变到以内需增长为主的轨道上来。在应对国际危机阶段，财政、货币、汇率政策宜具高度灵活性。(完)

(本文作者为光大银行资金部首席宏观经济分析师)