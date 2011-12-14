更正:〔路透基点〕中国百盛商业集团1.5亿美元折叠式贷款额度分配出炉--RLPC

(更正:标题及内文第一段中,"贷款开始拨付"的译文有误,应更正为"贷款额度分配已经出炉")

路透香港12月14日电---汤森路透旗下基点援引接近交易的消息人士称,中国最大百货店营运商--百盛商业集团的等额1.5亿美元两年期折叠式贷款额度分配已经出炉.

该贷款案中,三分之一额度为港元贷款,以便青睐发放港元贷款的银行参与.

星展银行、摩根大通、马来亚银行、Natixis和渣打银行各承贷等额1,500万美元,并获得委托主办行和额度分配行头衔;东亚银行和华侨银行分别承贷1,500万美元和2,150万美元,亦获委托主办行头衔.

其他五家银行加盟担任主办行,分别是南洋商业银行承贷1,450万美元,中国信托商业银行承贷1,000万美元;永丰银行和国泰世华银行各承贷500万美元,彰化商业银行承贷400万美元.

是次交易基本上是2010年11月签署2.5亿美元三年期贷款的附加贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215基点,也和去年11月的贷款案相同.最高等级参贷行可获得一笔70个基点费用,最高综合收益为250基点.去年11月的贷款案最高综合收益为240基点.

新筹借的境外融资用作11月14日到期的2亿美元五年期债券的再融资.

百盛商业集团是马来西亚金狮集团(Lion Group)旗下企业,拥有中国最大的百货公司网络,有47家百货公司,营业总面积达150万平方米.按销售额计算,百盛商业集团也是中国最大的百货零售商,其2010财年销售额达20亿美元.(完)