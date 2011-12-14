《企业看点》--12月14日财务活动报导摘要

路透12月14日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 报纸Star周三报导,澳洲最大的汽车和住宅保险商澳洲保险集团(澳保集团)(IAG)(IAG.AX)可能购买马来西亚Kurnia AsiaKURN.KL一般保险业务的部分股份.[ID:nL3E7NE0LD]

* 彭博引述两位熟悉情况的消息人士报导,私募股权公司Thomas H. Lee Partners LP牵头购买全球第二大制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)的消费者保健资产,交易可能於本周宣布.[ID:nL3E7NE0V5]

* 报纸Diario Economico报导,葡萄牙电力公司(Energias de Portugal,EDP)(EDP.LS)董事会周二建议,政府将所持该公司的21.35%股份出售给德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)或中国长江三峡集团公司.[ID:nL6E7ND5O6]

* 德国一份日报报导,全球第二大印刷机制造商--德国Manroland的破产管理人仍在寻找有意收购或向该公司投资的各方.该公司已申请破产.[ID:nL6E7ND5TX]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)