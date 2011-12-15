《龙年展望》中国风险投资业融资寒冬明年或将持续,投资风格分化

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
* PE/VC融资寒冬还将持续
* 投资风格分化,PRE-IPO将不再成主流
* 人民币基金继续领跑
作者 林琦
路透上海12月15日电---即将过去的2011年,对於中国风险投资业来说还不失为一个"丰收年".不过,高潮背後往往是低谷,上半年的火爆并无法掩盖下半年的冷清,而这股潜流中的寒风估计来年仍会劲吹.
今年来中国新成立的创投基金(VC)和私募股权投资基金(PE),无论是数量和募资额均远超去年,但这主要归功于上半年的贡献.进入下半年,由於欧美国家经济飘摇不定,中国经济减速前行和银根抽紧,以及海内外资本市场的低迷,中国风险投资业仿佛一夜间步入寒冬.
展望2012年,尽管中国已现宏观政策放松迹象,但风险投资业或仍难沾雨露.业内人士指出,经济不景气下,民营企业等潜在投资人"现金为王"的策略,将加剧行业融资困境;而因应变化,风险投资基金的投资风格亦将分化.
"在全球经济和资本市场持续低迷的影响下,创投市场的活跃度开始下滑,...VC和PE热度有所减弱."深圳市创新投资集团董事长靳海涛表示.
单以募集资金这一项为例,他指出,国内市场下半年以来基金募集数量和规模增长速度逐渐降低,9月募资规模不到3亿美元,创下今年来最低,外币基金的募集基本上处於停滞状态.
这与上半年国内创投业火爆状况大相径庭.咨询机构清科集团报告指出,近阶段大多数新募基金规模开始走低,甚至达到2006年以来的最低水平.
不过全年而言,PE/VC仍取得一个大丰收.清科数据显示,前11个月中国完成募集的PE基金数量已达去年全年的2.49倍,其中披露金额的195只基金共募集336亿美元;新成立的中国创投基金亦有323只,为去年全年的2.04倍;募集资本总量达265亿美元,亦是去年全年的2.37倍.
这其中不乏凯雷[CYL.UL]、黑石(BX.N)、德州太平洋[TPG.UL]等全球大牌基金在中国成立的人民币基金,这些基金单个规模均在50亿元人民币.
**融资寒冬明年或会持续**
一位正在募集的产业基金合伙人指出,"下半年开始融资变得困难,市场一下子没信心了.大家对明年的经济不大看好,所有人都想现金为王."
璞玉投资董事总经理张征表示,现在政府普遍是比较缺钱的,而且与政府合作需要考虑的因素比较多;近阶段创投业最大投资者的来源还是大型民营企业,而不是那些能够投资三五千万的民营企业,因为这些民营企业突然之间没钱了.
对於目前出现的融资困局,咨询机构投中集团研究总监李玮栋预计,"至少明年上半年不会好转,甚至会更糟."
他解释称,投资PE/VC至少需要两三年时间的退出周期,作为创投业普通合伙人(LP)主力的民营企业家,在目前的大环境下,会更多考虑自身的经营风险.而且不少知名PE/VC机构今年新发行了一些基金,已吸引一些大型民企参与,後续可投的资源较为有限.
"未来银行利率和准备金率(可能)下调,对LP的影响会相对间接一些,LP可能更多与出口,与海外经济形势相关."他解释说,东部沿海地区的民营企业大多为出口导向型,受海外经济影响更大.
刚结束的中央经济工作会议称,明年中国经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.不过经济学者普遍预估,明年中国央行将会多次下调金融机构存款准备金率.
**人民币基金PK美元基金**
在风险投资业进入冬天后,业内人士相信人民币基金将会更"耐冻".普华永道中国华中区私募股权基金主管合伙人高建斌指出,人民币创投基金已连续三年超过美元基金,预计人民币基金未来将继续成为国内PE/VC市场的主流.
今年前11个月共有180只人民币PE基金募集到位,披露金额的171只基金募资总额202.32亿美元,同期24只美元基金共募集133.5亿美元;而在VC基金领域,人民币基金数量占九成,募资额占四分之三.
"中国本土的LP正逐渐认识到本土创投机构的能力成长和长期竞争力的催生,更加愿意将资金交给管理机构的管理."深创投的靳海涛称.
深创投被清科评为2011年中国最佳创业投资机构.深圳创业板推出两年多来,深创投已有22个投资项目实现上市.
"国际上大牌机构要到中国募集人民币基金,难度反而更大,"李玮栋分析称,一来是这些大牌机构的人民币基金规模相当大,LP进入门槛高;二来是其尚缺乏良好的投资业绩纪录;三是项目投资及退出需要在中国完成,这些机构并没有明显优势.
不过他亦指出,随着国内资本市场低迷及PE/VC融资困难,近两年新涌现一些人民币基金可能会被市场所淘汰,"先前的投资项目估值较高,目前市场回报率在不断下降,项目上市又困难,後续融资也困难,未来可能会撑不住."
据清科数据,前11个月PE/VC在境内外资本市场的平均帐面投资回报为15.7倍,而上半年为20.6倍.在扣除华锐风电(601558.SS)上市令新天域等机构平均获得480倍的帐面投资回报的特殊因素後,今年来PE/VC在境内外的实际平均回报仅为8.17倍.
**投资风格分化**
此前由於中国股市创业板和中小板市场的火爆及上市进程加速,PRE-IPO(上市前入股)因见效快回报高,一度成为国内新生PE/VC基金的主力.不过业内人士预计,随着风险投资市场和资本市场"双入冬",这种趋势将会转变.
高建斌认为,随着市场的逐渐成熟,风险投资终将回归最初的价值取向,转向高科技高风险高回报的早期回报.
德同资本,红杉资本和凯鹏华盈等知名基金,近期已加快在早期投资领域布局.而深创投、同创伟业亦由原来的侧重PRE-IPO向成长期投资的早期阶段转移.
不过李玮栋指出,中国风险投资基金的盈利稳定性不高,而且投资时间长,预计短期内不会成为主流趋势,而PE基金投资风格可能出现分化,例如PE与产业资本相结合,组建特定产业基金;或者针对某个产业链进行整合等.(完)
--审校 张喜良
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)