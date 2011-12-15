《龙年展望》中国风险投资业融资寒冬明年或将持续,投资风格分化

* PE/VC融资寒冬还将持续

* 投资风格分化,PRE-IPO将不再成主流

* 人民币基金继续领跑

作者 林琦

路透上海12月15日电---即将过去的2011年,对於中国风险投资业来说还不失为一个"丰收年".不过,高潮背後往往是低谷,上半年的火爆并无法掩盖下半年的冷清,而这股潜流中的寒风估计来年仍会劲吹.

今年来中国新成立的创投基金(VC)和私募股权投资基金(PE),无论是数量和募资额均远超去年,但这主要归功于上半年的贡献.进入下半年,由於欧美国家经济飘摇不定,中国经济减速前行和银根抽紧,以及海内外资本市场的低迷,中国风险投资业仿佛一夜间步入寒冬.

展望2012年,尽管中国已现宏观政策放松迹象,但风险投资业或仍难沾雨露.业内人士指出,经济不景气下,民营企业等潜在投资人"现金为王"的策略,将加剧行业融资困境;而因应变化,风险投资基金的投资风格亦将分化.

"在全球经济和资本市场持续低迷的影响下,创投市场的活跃度开始下滑,...VC和PE热度有所减弱."深圳市创新投资集团董事长靳海涛表示.

单以募集资金这一项为例,他指出,国内市场下半年以来基金募集数量和规模增长速度逐渐降低,9月募资规模不到3亿美元,创下今年来最低,外币基金的募集基本上处於停滞状态.

这与上半年国内创投业火爆状况大相径庭.咨询机构清科集团报告指出,近阶段大多数新募基金规模开始走低,甚至达到2006年以来的最低水平.

不过全年而言,PE/VC仍取得一个大丰收.清科数据显示,前11个月中国完成募集的PE基金数量已达去年全年的2.49倍,其中披露金额的195只基金共募集336亿美元;新成立的中国创投基金亦有323只,为去年全年的2.04倍;募集资本总量达265亿美元,亦是去年全年的2.37倍.

这其中不乏凯雷[CYL.UL]、黑石(BX.N)、德州太平洋[TPG.UL]等全球大牌基金在中国成立的人民币基金,这些基金单个规模均在50亿元人民币.

**融资寒冬明年或会持续**

一位正在募集的产业基金合伙人指出,"下半年开始融资变得困难,市场一下子没信心了.大家对明年的经济不大看好,所有人都想现金为王."

璞玉投资董事总经理张征表示,现在政府普遍是比较缺钱的,而且与政府合作需要考虑的因素比较多;近阶段创投业最大投资者的来源还是大型民营企业,而不是那些能够投资三五千万的民营企业,因为这些民营企业突然之间没钱了.

对於目前出现的融资困局,咨询机构投中集团研究总监李玮栋预计,"至少明年上半年不会好转,甚至会更糟."

他解释称,投资PE/VC至少需要两三年时间的退出周期,作为创投业普通合伙人(LP)主力的民营企业家,在目前的大环境下,会更多考虑自身的经营风险.而且不少知名PE/VC机构今年新发行了一些基金,已吸引一些大型民企参与,後续可投的资源较为有限.

"未来银行利率和准备金率(可能)下调,对LP的影响会相对间接一些,LP可能更多与出口,与海外经济形势相关."他解释说,东部沿海地区的民营企业大多为出口导向型,受海外经济影响更大.

刚结束的中央经济工作会议称,明年中国经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.不过经济学者普遍预估,明年中国央行将会多次下调金融机构存款准备金率.

**人民币基金PK美元基金**

在风险投资业进入冬天后,业内人士相信人民币基金将会更"耐冻".普华永道中国华中区私募股权基金主管合伙人高建斌指出,人民币创投基金已连续三年超过美元基金,预计人民币基金未来将继续成为国内PE/VC市场的主流.

今年前11个月共有180只人民币PE基金募集到位,披露金额的171只基金募资总额202.32亿美元,同期24只美元基金共募集133.5亿美元;而在VC基金领域,人民币基金数量占九成,募资额占四分之三.

"中国本土的LP正逐渐认识到本土创投机构的能力成长和长期竞争力的催生,更加愿意将资金交给管理机构的管理."深创投的靳海涛称.

深创投被清科评为2011年中国最佳创业投资机构.深圳创业板推出两年多来,深创投已有22个投资项目实现上市.

"国际上大牌机构要到中国募集人民币基金,难度反而更大,"李玮栋分析称,一来是这些大牌机构的人民币基金规模相当大,LP进入门槛高;二来是其尚缺乏良好的投资业绩纪录;三是项目投资及退出需要在中国完成,这些机构并没有明显优势.

不过他亦指出,随着国内资本市场低迷及PE/VC融资困难,近两年新涌现一些人民币基金可能会被市场所淘汰,"先前的投资项目估值较高,目前市场回报率在不断下降,项目上市又困难,後续融资也困难,未来可能会撑不住."

据清科数据,前11个月PE/VC在境内外资本市场的平均帐面投资回报为15.7倍,而上半年为20.6倍.在扣除华锐风电(601558.SS)上市令新天域等机构平均获得480倍的帐面投资回报的特殊因素後,今年来PE/VC在境内外的实际平均回报仅为8.17倍.

**投资风格分化**

此前由於中国股市创业板和中小板市场的火爆及上市进程加速,PRE-IPO(上市前入股)因见效快回报高,一度成为国内新生PE/VC基金的主力.不过业内人士预计,随着风险投资市场和资本市场"双入冬",这种趋势将会转变.

高建斌认为,随着市场的逐渐成熟,风险投资终将回归最初的价值取向,转向高科技高风险高回报的早期回报.

德同资本,红杉资本和凯鹏华盈等知名基金,近期已加快在早期投资领域布局.而深创投、同创伟业亦由原来的侧重PRE-IPO向成长期投资的早期阶段转移.

不过李玮栋指出,中国风险投资基金的盈利稳定性不高,而且投资时间长,预计短期内不会成为主流趋势,而PE基金投资风格可能出现分化,例如PE与产业资本相结合,组建特定产业基金;或者针对某个产业链进行整合等.(完)