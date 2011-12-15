〔中国公开市场〕今日将进行100亿正回购,本周净回笼730亿--业内人士

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海12月15日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行100亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼730亿元.
央行稍後将招标发行30亿元三个月期央票,市场预计中标收益率将持平於3.1618%.
中国央行上周四招标发行的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第15次持平於3.1618%;当日还进行了300亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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