〔路透基点〕台湾天声钢铁启动首笔18亿台币贷款案--RLPC

路透香港12月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾天声钢铁工业股份有限公司已启动首笔18亿台币四部分贷款案.

委托主办行和额度分配行是彰化商业银行(管理行),台湾银行(担保品控管行)和第一商业银行(文件准备行).

本期贷款由借款人天声钢铁董事长提供担保,包含6.3亿台币七年定期贷款A部分,用於建造新工厂;4.7亿台币七年定期贷款B部分,用於采购机器;7亿台币五年期循环贷款C部分,用作信用证;以及4亿台币五年期循环贷款D部分,用作营运资金.

贷款C部分和D部分合计不得超过7亿台币.

贷款A部分和B部分使用厂房和机器作为抵押,利率为一年期邮政储蓄利率加码46基点;C部分和D部分贷款无担保,票息为同一利率基础加码56基点.

银行受邀分三个层次参贷:

承贷3亿台币及以上的银行可获共同主办行头衔及18基点的费用;

承贷2-2.99亿台币的银行获经理行头衔及10基点的费用;

承贷1-1.99亿台币的银行获一般参贷行头衔及5基点的费用.

若贷款资金动拨不足80%,借款人需支付承诺费10基点.

贷款A部分和B部分附带两年宽限期,分11个半年不等额偿还.

财务约束条款包括:流动比率最低一倍;债务比率最高350%;利息覆盖率最低1.5倍;有形资产净值最低8亿台币.

回复截止日期为1月6日,但12月30日前回复的银行可获先付费用3基点.(完)