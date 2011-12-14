〔路透基点〕台湾天声钢铁启动首笔18亿台币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾天声钢铁工业股份有限公司已启动首笔18亿台币四部分贷款案.
委托主办行和额度分配行是彰化商业银行(管理行),台湾银行(担保品控管行)和第一商业银行(文件准备行).
本期贷款由借款人天声钢铁董事长提供担保,包含6.3亿台币七年定期贷款A部分,用於建造新工厂;4.7亿台币七年定期贷款B部分,用於采购机器;7亿台币五年期循环贷款C部分,用作信用证;以及4亿台币五年期循环贷款D部分,用作营运资金.
贷款C部分和D部分合计不得超过7亿台币.
贷款A部分和B部分使用厂房和机器作为抵押,利率为一年期邮政储蓄利率加码46基点;C部分和D部分贷款无担保,票息为同一利率基础加码56基点.
银行受邀分三个层次参贷:
承贷3亿台币及以上的银行可获共同主办行头衔及18基点的费用;
承贷2-2.99亿台币的银行获经理行头衔及10基点的费用;
承贷1-1.99亿台币的银行获一般参贷行头衔及5基点的费用.
若贷款资金动拨不足80%,借款人需支付承诺费10基点.
贷款A部分和B部分附带两年宽限期,分11个半年不等额偿还.
财务约束条款包括:流动比率最低一倍;债务比率最高350%;利息覆盖率最低1.5倍;有形资产净值最低8亿台币.
回复截止日期为1月6日,但12月30日前回复的银行可获先付费用3基点.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。