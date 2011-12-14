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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 14:21 BJT

〔中国新债〕北京谷财国资公司周四起发5亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月14日电---中国北京市谷财国有资产经营公司周三公告称,将於周四(15日)起发行5亿
元人民币固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  北京谷财        5         7         8.28%          AA-   12/15-12/19    海通证券
  国资公司          (从第4年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)                          
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 黄凯

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