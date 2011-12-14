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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 14:21 BJT

〔韩国股市〕小幅收跌0.34%,大型科技股跌幅居前

路透首尔12月14日电---韩国股市周三小幅收跌,延续上日跌势,美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议未能提振投资者的信心.

大型科技股跌幅居前,三星电子(005930.KS)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)分别下挫0.95%和1.34%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低0.34%至1,857.75点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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