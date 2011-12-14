更正:〔东京汇市〕欧元兑美元勉力守住1.30,市场关注稍晚意大利公债标售

(更正:标题应为,欧元兑美元"勉力守住1.30",非"突破1.30";第二个提示点修正为"存在")

* 欧元/美元突破近期区间,接近11个月低点

* 1.30水准存在大型欧元期权障碍

* 传言称杠杆基金在过去三日抛售欧元

* 美联储未出台刺激举措令欧元疑虑挥之不去

路透东京12月14日电---欧元/美元周三在接近11个月低点处徘徊,逼近一处期权障碍.若该障碍被突破,欧元跌势或将加速,而意大利今日稍晚的公债标售成为关注焦点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二会议上未如市场预期般出台宽松举措,令欧元空头决意打破数周以来的僵持局面,一度将欧元EUR=打压至1.3009美元,为1月中以来最低水准.

消息人士称,德国总理梅克尔拒绝任何有关提高欧洲未来救援基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)融资上限的提议,这令备受打击的欧元进一步承压.此外,意大利十年期公债收益率IT10YT=RR跳涨至7%上方,为近两周以来首次,这亦挫伤市场人气.

亚洲时段,欧元/美元EUR=在1.3030附近暂事休整,大量买单集结在1.3000略上方,以对冲在该水准的一个期权障碍,防范欧元进一步卖压.交易商提及在1.2980还存在一个期权障碍,如果这两个障碍都被突破,欧元的跌势恐将大大加速.

"有一些逢低买盘和期权相关的买单令欧元今日走势有所企稳,但空头走势绝对还没有终结.到2012年初,欧元料将跌到1.25美元."瑞信首席外汇分析师Koji Fukaya说道.

尽管欧元区债市极度波动,但欧元目前还很稳定,然而若跌破1.32附近的强劲支撑位,则可能加大快速跌向1月10日所及年内低点1.2860的风险.

东京一家银行的交易员称,欧元下跌部分归因于杠杆基金,它们自上周稍晚以来持续抛售欧元.他指出,这些基金的卖盘集中在伦敦盘初时段,且似乎正扩大空头部位,在欧元承压时抛售力度最大.

**可信度**

欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将取代目前的欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金,从明年中期开始生效,ESM将拥有5,000亿欧元的有效贷款能力.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周二表示,对融资是否足够的检视将於3月完成.

法国兴业银行外汇研究主管Kit Juckes称,"欧洲回应的可信度很低,这推动欧元兑美元走软."

"欧洲机构不停的强调他们不愿意做什麽.在节假日之前,投资者冒险的意愿正在降低."

市场焦点转向周三稍晚的意大利公债标售,以及周四的西班牙标债.交易员称,债信评级遭调降的风险,可能令两国举债成本保持高位.

"周二时,欧元走势与欧元区债券情势发展关联性不大,但这并不代表周三标债结果不会掀起汇率剧烈波动,"法国巴黎银行分析师表示.

市场在为欧元区国家债信评等或遭调降做准备,若果真调降,将加剧欧债危机;上周的欧盟峰会未带来立即解决问题的希望.或许有一天法国评级会被调降.

美联储周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险,由此为联储进一步放宽货币政策铺路.[ID:nCN1282436]

欧元下跌,美元指数.DXY一度升至11个月高位80.395,最新报80.277,但仍远离周线一目均衡云区顶部79.50的关键支撑.美元兑日圆JPY=持稳於77.97,之前曾短暂升破78,为12月5日以来首见.

澳元兑美元AUD=D4盘旋在平价水准附近,最新报1.0015,支撑位料在0.9938,此处为11月23日至12月8日涨势的61.8%技术回档位.

纽约 当日 今年来 2010年

0632GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3039 1.3033 +0.05 -2.53 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.94 77.98 -0.05 -3.96 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 101.62 101.65 -0.03 -6.43 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9446 0.9459 -0.14 +1.19 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5486 1.5478 +0.05 -0.72 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0333 1.0338 -0.05 +3.67 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0022 1.0006 +0.16 -1.77 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7563 0.7559 +0.05 -2.93 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.110 78.090 +0.03 -5.97 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.950 59.010 -0.10 -6.80 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.71 120.75 -0.03 -4.70 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3248 1.3218 +0.23 +1.00 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 李春喜/田建华/吴云凌/肖群英/侯向明/白云/隋芬/程琳

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