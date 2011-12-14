〔中国股市〕沪综指五连阴再创近33个月收盘新低,无利好短线或续阴跌

路透北京12月14日电---中国股市沪综指周三连续第五天下挫,并再创近33个月收盘新低.市场连续下跌後人气匮乏,此前被寄望的中央经济工作会议亦无超预期政策出台,虽有中国石油(601857.SS)勉力护盘但仍难掩颓势.

分析人士认为,股指五连阴并连续击穿重要支撑位後,已无短期支撑位可看,投资者只有选择继续观望.若无利好消息提振,大盘可能继续阴跌.

沪综指.SSEC收报2,228.525点,跌20.065点,或0.89%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.今日上海A股成交额为385亿元人民币,较上日减少25%.

湘财证券分析师陈钢说,"2,307和2,245点两个重要支撑在两天里都破了,下面支撑在1,664.现在的形势跟2008年年底很相似,投资者基本都是严重套牢的,只能等待了."

中央经济工作会议周三结束,但论调未见新意.新华社引述会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

中国石油逆市收高0.84%至9.64元,盘间涨幅一度达1.26%.分析人士称,从绝对估值来看该股应该在比较合理的价位,从整体估值来看,若在这个位置率先企稳对於整个蓝筹板块或者大蓝股的企稳具有正面意义,对於稳定市场人气可能有较大作用.

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,415.4点,跌1.12%,成交量为150,018手.(完)