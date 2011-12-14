〔日本个股〕奥林巴斯下修2010/11财年的净资产和净利数据

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透东京12月14日电---奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周三重新公布过去五年的财务报表,下修了2010/11财年的净资产和净利数据.该公司正努力摆脱会计丑闻.
奥林巴斯今日早些时候下修了之前四个财年的净资产数据,但称2002/03财年以来每个财年该公司的资产均超过了负债.
奥林巴斯把2010/11财年的净资产从1,668.4亿日圆下调至1,155.8亿日圆,并且把净利从73.8亿日圆调降至38.7亿日圆.
奥林巴斯称,该公司2011/12财年第一季净利预估从亏损22亿日圆上修至亏损14亿日圆.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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