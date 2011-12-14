〔中港个股〕工商银行首家推企业票据池业务,助企业盘活票据资产--新闻稿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月14日电---以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,近日正式在全国范围内推出集票据托管、票据质押等功能于一体的票据池业务,成为国内首家推出该项票据综合管理业务的商业银行.
工行提供的新闻稿表示,由於票据池业务在帮助企业盘活票据资产方面的突出优势,一推出便受了企业客户的欢迎.截至目前,已有超百家企业成为其票据池业务的客户.
工行进一步解释称,票据池业务系统是将企业客户的票据资产纳入现金管理服务,为企业客户提供的商业票据集合管理、代保管、质押、融资等服务,帮助企业实现资金管理和票据管理的融通,将客户的流动资产盘活.
截至2011年三季度末,工行的现金管理客户数已经超过了62万户,居同业首位.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。