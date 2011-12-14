〔中港个股〕工商银行首家推企业票据池业务,助企业盘活票据资产--新闻稿

路透北京12月14日电---以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,近日正式在全国范围内推出集票据托管、票据质押等功能于一体的票据池业务,成为国内首家推出该项票据综合管理业务的商业银行.

工行提供的新闻稿表示,由於票据池业务在帮助企业盘活票据资产方面的突出优势,一推出便受了企业客户的欢迎.截至目前,已有超百家企业成为其票据池业务的客户.

工行进一步解释称,票据池业务系统是将企业客户的票据资产纳入现金管理服务,为企业客户提供的商业票据集合管理、代保管、质押、融资等服务,帮助企业实现资金管理和票据管理的融通,将客户的流动资产盘活.

截至2011年三季度末,工行的现金管理客户数已经超过了62万户,居同业首位.(完)