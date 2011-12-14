〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,机构积极收票然资金价格高

路透上海12月14日电---中国票据市场转贴利率周三变动不大.尽管为了填补信贷规模,机构的收票热情依然不减,但较高资金价格抑制了转贴利率下行空间.

华东一银行交易员说,"收票的量还是很大,年底了有的机构不想放贷了,就用票据先填一下."

她还表示,虽然准备金率调降之後,市场流动性整体趋於宽松,但资金价格回落幅度并不明显,三个月期SHIBOR利率SHICNY3MD=始终保持在较高水平,这制约了转贴利率的下行动力.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-----------------------------------------------------

今日 8.5020/8.0429 8.8625/8.4618 10.2164/9.2950

上日 8.5165/8.0522 8.8770/8.4658 10.2164/9.2950

-----------------------------------------------------

变动 -1.45bp/-0.93bp -1.45bp/-0.4bp 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2870%,较上日6.2880%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1782/3.1262 3.2466/3.1966

上日 3.1700/3.1130 3.2416/3.1896

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>