〔中国债市〕人民币利率互换窄幅波动,中央经济工作会议未传递新意

路透上海12月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续窄幅波动,刚刚结束的中央经济工作会议传递的信息显示,明年货币政策基调维持不变,表明政策仍只是微调,短期内看不到大幅放松的空间,IRS暂缺乏继续下滑的动力.

"(IRS)变化不大,(中央经济工作会议)表态没啥新意,政策放松的力度可能没之前预期的那麽大,"北京一银行交易员表示.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

该交易员并指出,尽管随着财政存款逐步投放,回购利率有所下行,但由於IRS此前的累计跌幅已深,在目前水平上继续走低的空间将较为有限.

中国银行间市场周三质押式回购利率CNREPO=CFXS下跌,其中七天期以上品种跌幅相对明显.中旬以来,逐渐进入财政存款集中投放的时期,商业银行流动性愈发宽松,市场资金面也持续改善打压回购利率走低.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1400/ 3.2567 2.8114/ 2.8971 2.7786/ 2.8657 2.9014/ 2.9886 2.8320/ 3.1360

周二 3.1660/ 3.2680 2.7792/ 2.8625 2.7650/ 2.8567 2.8983/ 2.9900 2.8375/ 3.1575

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变动-0.0260/-0.0113 +0.0322/+0.0346 +0.0136/+0.0090 +0.0031/-0.0014 -0.0055/-0.0215

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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