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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 15:28 BJT

〔澳洲股市〕受矿业股拖累收低,因与全球经济相关股票遭抛售

路透12月14日电---澳洲股市周三收低,矿业股拖累大盘,因投资者抛售依赖全球经济成长的股票.

上周欧盟峰会提振市场周一上涨,但对欧元区企稳并免于衰退的希望转瞬即逝,市场再度陷入几个月来常见的区间波动走势.

"问题是欧盟峰会其实什麽也没做..."RBS Morgans策略主管Marcel von Pfyffer表示.

分析师称,欧洲国家承受着削减预算赤字的压力,将让外界广泛预期的欧洲2012年经济衰退更加严重.

von Pfyffer称:"若欧洲持久衰退,将影响中国."

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)跌0.3%,煤矿商Whitehaven Coal(WHC.AX)跌1.8%.

指标S&P/ASX 200指数收低2.9点,报4,190.5点.(完)

--编译 程琳; 审校 白云

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