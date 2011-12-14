〔澳洲股市〕受矿业股拖累收低,因与全球经济相关股票遭抛售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---澳洲股市周三收低,矿业股拖累大盘,因投资者抛售依赖全球经济成长的股票.
上周欧盟峰会提振市场周一上涨,但对欧元区企稳并免于衰退的希望转瞬即逝,市场再度陷入几个月来常见的区间波动走势.
"问题是欧盟峰会其实什麽也没做..."RBS Morgans策略主管Marcel von Pfyffer表示.
分析师称,欧洲国家承受着削减预算赤字的压力,将让外界广泛预期的欧洲2012年经济衰退更加严重.
von Pfyffer称:"若欧洲持久衰退,将影响中国."
矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)跌0.3%,煤矿商Whitehaven Coal(WHC.AX)跌1.8%.
指标S&P/ASX 200指数收低2.9点,报4,190.5点.(完)
--编译 程琳; 审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。