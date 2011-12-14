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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 15:24 BJT

〔欧元债市〕德债期货上涨,关注意大利和德国标债

路透伦敦12月14日电---德国公债期货周三高开,稍後意大利和德国将标债.股市下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未宣布新的刺激经济措施.

欧盟领导人未能推出解决欧债危机的果断措施,欧元区面临诸多国家评级下调风险,这支撑债市.

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