〔日本股市〕收低,此前美联储未出台新刺激举措(更新版)

(新增细节)

* 美联储强调欧洲风险,但未暗示会有新的刺激举措

* 奥林巴斯扳回一些跌幅,因称从未资不抵债

* Nexon跌破IPO发行价,打击游戏公司股票

路透东京12月14日电---日本股市日经指数周三收低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有暗示会有新的经济刺激举措.但日经指数勉力收在25日移动均线这道关键支撑位上方,点燃了对市场前景的谨慎乐观情绪.

在线游戏公司Nexon(3659.T)上市交易首日下挫,连累其它互联网及游戏公司股票.奥林巴斯(7733.T)在震荡交投中小跌,因下修获利.