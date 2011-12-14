〔日本股市〕收低,此前美联储未出台新刺激举措(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 美联储强调欧洲风险,但未暗示会有新的刺激举措
* 奥林巴斯扳回一些跌幅,因称从未资不抵债
* Nexon跌破IPO发行价,打击游戏公司股票
路透东京12月14日电---日本股市日经指数周三收低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有暗示会有新的经济刺激举措.但日经指数勉力收在25日移动均线这道关键支撑位上方,点燃了对市场前景的谨慎乐观情绪.
在线游戏公司Nexon(3659.T)上市交易首日下挫,连累其它互联网及游戏公司股票.奥林巴斯(7733.T)在震荡交投中小跌,因下修获利.
"多数市场人士预计,年底前日经指数不会大幅波动."德意志证券首席证券策略师神山直树表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。