〔新闻稿〕中国11月新增人民币贷款5,622亿元,M2同比增12.7%--央行

(以下为中国人民银行12月14日发布的2011年11月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长12.7%，狭义货币增长7.8%

11月末，广义货币(M2)余额82.55万亿元,同比增长12.7%，比上月末低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额28.14万亿元,同比增长7.8%，比上月末低0.6个百分点；流通中货币(M0)余额4.73万亿元,同比增长12.0%。当月净投放现金738亿元，同比多投放133亿元。

二、当月人民币贷款增加5622亿元，外币贷款增加8亿美元

11月末，本外币贷款余额57.43万亿元，同比增长15.6%。

人民币贷款余额54.06万亿元，同比增长15.6%，分别比上月末和上年同期低0.2和4.2个百分点。当月人民币贷款增加5622亿元，同比多增78亿元。分部门看，住户贷款增加1435亿元，其中，短期贷款增加299亿元，中长期贷款增加1136亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4183亿元，其中，短期贷款增加2847亿元，中长期贷款增加813亿元，票据融资增加360亿元。

外币贷款余额5312亿美元，同比增长22.4%，当月外币贷款增加8亿美元。

三、当月人民币存款增加3247亿元，外币存款增加41亿美元

11月末，本外币存款余额81.21万亿元，同比增长13.0%。

人民币存款余额79.51万亿元，同比增长13.1%，分别比上月末和上年同期低0.5和6.5个百分点。当月人民币存款增加3247亿元，同比少增2626亿元。其中，住户存款增加2103亿元，非金融企业存款增加3731亿元，财政性存款减少3763亿元。

外币存款余额2668亿美元，同比增长12.9%，当月外币存款增加41亿美元。

四、银行间市场利率明显回落

11月份银行间市场人民币交易累计成交18.08万亿元，日均成交8216亿元，日均成交同比增加2.1%。

11月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.49%，比上月低0.26个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.52%,比上月低0.23个百分点。

注1：当月数据为初步数。

注2：贷款余额已扣除2011年3月份核销历史政策性财务挂账924亿元。

注3：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)