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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 15:43 BJT

〔日本债市〕公债期货小涨,但供应忧虑令涨幅受限

路透东京12月14日电---日本公债期货周三小幅上涨,因市场忧心欧债危机缺乏进展且担心欧洲多国主权评级恐被调降,导致股市走疲,进而支撑债市.

但供应担忧令公债涨幅受限.周二的五年期日债标售表现不佳,买需不及一些人士预计的强劲.周四日本还将标售1.1万亿(兆)日圆(141亿美元)的20年期公债.

市场预计,日本政府在4月开启的新财年将增加20年期公债供应,以支应日益上升的社会福利成本.

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