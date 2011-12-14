〔日本债市〕公债期货小涨,但供应忧虑令涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月14日电---日本公债期货周三小幅上涨,因市场忧心欧债危机缺乏进展且担心欧洲多国主权评级恐被调降,导致股市走疲,进而支撑债市.
但供应担忧令公债涨幅受限.周二的五年期日债标售表现不佳,买需不及一些人士预计的强劲.周四日本还将标售1.1万亿(兆)日圆(141亿美元)的20年期公债.
市场预计,日本政府在4月开启的新财年将增加20年期公债供应,以支应日益上升的社会福利成本.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。