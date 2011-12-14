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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:09 BJT

《外汇动态》欧元/美元反弹走势受限,或很快下看1.3000

0723GMT--欧元兑美元EUR=在1.3000美元处的障碍位抵抗住了首次下探,但仍缺乏有说服力的反弹(比如达到1.3050附近),1.3009的低点意味着,这些抗跌障碍没有多少加固机会.

除非出现一波可逢高出脱的急涨之势,否则这些障碍位的防御能力 将会下降,恐难以进一步提供支撑,那麽欧元恐很快跌至1.3000.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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