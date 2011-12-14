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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元承压接近1月中以来最低,关注期权障碍

0737GMT--欧元兑美元EUR=持平於1.3042美元,过去两个交易日下跌超过2%,且距周二所创的1月中以来最低1.3009美元不远.

1.3000美元稍上方埋有大量买单对冲期权障碍的传言可能会阻止欧元大幅下挫.

意大利和德国公债标售将吸引市场眼球.挪威央行今日将开会,可能下调利率.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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