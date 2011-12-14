《外汇动态》欧洲开盘:欧元承压接近1月中以来最低,关注期权障碍

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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0737GMT--欧元兑美元EUR=持平於1.3042美元,过去两个交易日下跌超过2%,且距周二所创的1月中以来最低1.3009美元不远.
1.3000美元稍上方埋有大量买单对冲期权障碍的传言可能会阻止欧元大幅下挫.
意大利和德国公债标售将吸引市场眼球.挪威央行今日将开会,可能下调利率.(完)
--编译 田建华;审校 白云
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。