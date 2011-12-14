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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:04 BJT

〔新兴汇市〕亚币下滑,受干预疑虑和FED未暗示采取新刺激措施影响

路透新加坡12月14日电---多数新兴亚洲货币周三下滑,因投资者削减风险押注,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)完全未暗示将采取新的刺激措施支撑美国经济,抵消了欧债危机忧虑.

投资者对亚洲国家央行可能进一步抛售美元干预汇市保持警惕,但他们对抛售新兴亚币更有兴趣,因欧盟将采取何种措施解决债务危机依然很不明确.

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