〔新兴汇市〕亚币下滑,受干预疑虑和FED未暗示采取新刺激措施影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---多数新兴亚洲货币周三下滑,因投资者削减风险押注,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)完全未暗示将采取新的刺激措施支撑美国经济,抵消了欧债危机忧虑.
投资者对亚洲国家央行可能进一步抛售美元干预汇市保持警惕,但他们对抛售新兴亚币更有兴趣,因欧盟将采取何种措施解决债务危机依然很不明确.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。