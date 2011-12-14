版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 16:07 BJT

《外汇动态》期权障碍或许是交易商目前所真正关注的

0745GMT---期权障碍将成为市场关注焦点,不管这些障碍能否被守住.欧元/美元EUR=的障碍据称在1.3000、1.2980和1.2950.执行价在1.2900的期权数量也相当巨大,更多的障碍还落在1.2875和1.2850.

欧元/英镑EURGBP=D4双边碰触失效期权的下端据称在0.8400水准,将於周四到期.欧元/日圆EURJPY=的期权障碍则在101.00和100.00水准.

对於所有这些期权而言,关键是到期时间.只有那些很快就到期的期权(比如执行价在0.8400、1.3000和1.2900),才有可能采取有效方式进行防御.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐