《外汇动态》期权障碍或许是交易商目前所真正关注的

0745GMT---期权障碍将成为市场关注焦点,不管这些障碍能否被守住.欧元/美元EUR=的障碍据称在1.3000、1.2980和1.2950.执行价在1.2900的期权数量也相当巨大,更多的障碍还落在1.2875和1.2850.