〔背景资料〕中国2011年中央经济工作会议主要内容一览

(此背景资料可搭配《中国经济焦点》"稳中求进"应对经济困局,稳增长与控物价并重[ID:nCN1283492].)

路透12月14日电---中国2011年中央经济工作会议周三在北京闭幕.会议提出,明年经济社会发展,要突出把握好稳中求进的工作总基调.稳,就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定.要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系.

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议,将总结当年的经济形势,确定并部署明年的经济工作方向和重点.

以下为2011年中央经济工作会议提出的明年经济工作的主要任务:

**政策取向**

--明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的工作总基调,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力扩大国内需求,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定,保持社会和谐稳定.

--继续实施积极的财政政策,财政政策要继续完善结构性减税政策,加大民生领域投入,积极促进经济结构调整,严格财政收支管理,加强地方政府债务管理.

--继续实施稳健的货币政策,货币政策要根据经济运行情况,适时适度进行预调微调,综合运用多种货币政策工具,保持货币信贷总量合理增长,优化信贷结构,发挥好资本市场的积极作用,有效防范和及时化解潜在金融风险.

--财政政策和信贷政策都要注重加强与产业政策的协调和配合,充分体现分类指导、有扶有控,继续加大对"三农"(农业、农村和农民)、保障性住房、社会事业等领域的投入,继续支持欠发达地区、科技创新、节能环保、战略性新兴产业、国家重大基础设施在建和续建项目、企业技术改造等.要加强预算管理,严格控制"三公"等一般性财政支出.

**经济结构调整**

--着力扩大内需特别是消费需求.要合理增加城乡居民特别是低收入群众收入,拓宽和开发消费领域;加强城乡市场流通体系建设,坚决打击商业欺诈、制假售假行为.保持适度投资规模,优化投资结构,重点抓好在建和续建工程,确保国家已经批准开工的在建水利、铁路、重大装备等项目资金需求.

--着力推进产业结构优化升级.要坚持创新驱动,强化知识产权保护,培育发展战略性新兴产业,要注重推动重大技术突破,改造提升传统产业,要严格产业政策导向,进一步淘汰落後产能.加快重点能源生产基地和输送通道建设,积极有序发展新能源.发展服务业特别是现代服务业,要营造良好政策体制环境.着力推动区域协调发展.

--着力加强节能减排工作.要严格目标责任和管理,完善评价考核机制和奖惩制度,强化节能减排政策引导,加快建立节能减排市场机制.要加强环境保护,重点抓好大气、水体、重金属、农业面源污染防治.要坚持建设性参与应对气候变化国际谈判和合作.

--深化重点领域和关键环节改革,提高对外开放水平.要调整财政转移支付结构.要推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革.要深化利率市场化改革和汇率形成机制改革,保持人民币汇率基本稳定.完善原油成品油价格形成机制,逐步理顺煤电价格关系.深化农村信用社改革,积极培育面向小型微型企业和"三农"的金融机构.要完善多层次资本市场.

--要保持外贸政策连续性和稳定性,保持出口平稳增长,推动出口结构升级,积极扩大进口,促进贸易平衡.要引导外资到中西部地区投资,扩大境外投资合作,积极防范境外投资风险,反对各种形式的保护主义,妥善处理贸易摩擦.

**管理通胀预期**

--增强农产品供给保障能力.加大强农惠农富农政策力度,加快农业科技进步,毫不放松抓好粮食生产,稳步提高粮食最低收购价,增加粮食生产直接补贴,加大粮食主产区利益补偿力度.强化农产品全程质量安全管理,降低农产品流通成本.

--要抓好水利基础设施建设,扩大小型农田水利建设重点县范围,新建一批高标准农田.要坚持科教兴农战略,增强农业科技攻关和自主创新能力,加快农业技术推广.新型农村合作医疗筹资标准和农民受益水平,稳步探索农村集体经济有效实现形式,鼓励发展农民专业合作社.(完)

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