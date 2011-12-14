《外汇动态》荷兰国际集团建议逢高出脱欧元/挪威克朗

0750GMT---挪威央行将在1300GMT宣布利率决议,路透调查18位分析师中有11位预期该行将调降指标政策利率至少25个基点.

荷兰国际集团(ING)表示,挪威央行降息的机率为五成,但若果真降息,则倾向逢欧元/挪威克朗EURNOK=D4上涨至7.80克朗之际加以抛售,因挪威克朗具有避险的特质.