《日本个股焦点》奥林巴斯真实财务状况浮出水面,资产骤减或遭收购

* 重新公布的财务报告揭露净资产减少6.55亿美元

* 审计机构出具保留意见审计报告

* 公司仍陷泥潭--基金经理

路透东京12月14日电---名声扫地的日本企业奥林巴斯(7733.T)周三复原了其存在欺诈的财务账户,解开了13年的骗局,揭露其资产负债表缩水6.55亿美元,这引发市场揣测该公司可能需要并购或出卖资产来修补财务体质.

在东京证交所规定的最後期限前数小时,奥林巴斯提交了过去五年的修正後的财务报表,以及逾期的当前财年上半年业绩.若逾时未提交报告,则其将被摘牌.

最近的修正报告显示,截至2011年3月底,奥林巴斯净资产缩水510亿日圆(约合6.55亿美元).奥林巴斯还表示,截至9月底,公司净资产为460亿日圆,2007年3月修正後的净资产为2,250亿日圆.

这份报告还显示,截至9月30日的前六个月,奥林巴斯净亏损323.3亿日圆,这更是助燃了市场传言,即这一此前地位尊崇的公司将需要快速采取措施来支撑起资产负债表,否则有成为收购猎物的风险.

"奥林巴斯很可能必需增资.对它来说,最好的选择就是与其他企业合并,而不是自我重整."ITC Investment Partners的投资长Ryosuke Okazaki表示.

自10月解雇英国CEO及丑闻爆发以来,奥林巴斯一直身陷竞争对手或私募基金有意将其收购的传闻,包括同为内窥镜生产商的Fujifilm (4901.T)与Hoya (7741.T).

自那时以来该股的市值已蒸发近半,降至约47亿美元,今日为收低4%.

**压力减轻,但仍未脱困**

奥林巴斯周三赶上了调整财报的最後截止日期,且公司不曾在任何阶段真正陷入资不抵债,这至少让部分投资者松了口气.奥林巴斯亦向投资者保证其有能力继续融资.

"这对奥林巴斯来说是极其正面的,因为满足提交财报的截止日期能够避免被摘牌."Okazaki说道.

但有些投资者仍保持警惕.他们指出,如果东京证交所认为奥林巴斯以往对财务状况的不实陈述足够严重,则仍可能让该公司退市.

东京证交所在奥林巴斯发布经调整的财报後表示,将继续把该公司留在可能摘牌的观察名单上.

部分重编的报表中附有审计方的保留性意见,KPMG AZSA LLC就指出,该机构之前一直无法证实欺诈所涉及的全部资金流动.其写道,"我们未能就审计某些资产与金额搜集到充分且适当的证据."(完)