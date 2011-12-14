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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 16:31 BJT

〔欧洲汇市〕欧元全线下跌,因市场担忧欧洲债务危机恶化

路透伦敦12月14日电---欧元兑英镑周三跌至逾九个月低点,市场担心欧洲债务危机恶化以及欧元区国家的级被调降风险,导致欧元全线下跌.交投清淡也令波动放大.

欧元/英镑EURGBP=D4跌至0.8400,为2月末以来最低.

另外,根据EBS数据,欧元/日圆EURJPY=R也跌至两个月低点,报101.44日圆,为10月初以来最低.欧元/美元EUR=跌至11个月新低,至1.3005美元,为1月12日以来最低.

美元指数.DXY升至11个月高点,报80.407.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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