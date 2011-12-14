〔欧洲汇市〕欧元全线下跌,因市场担忧欧洲债务危机恶化

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月14日电---欧元兑英镑周三跌至逾九个月低点,市场担心欧洲债务危机恶化以及欧元区国家的级被调降风险,导致欧元全线下跌.交投清淡也令波动放大.
欧元/英镑EURGBP=D4跌至0.8400,为2月末以来最低.
另外,根据EBS数据,欧元/日圆EURJPY=R也跌至两个月低点,报101.44日圆,为10月初以来最低.欧元/美元EUR=跌至11个月新低,至1.3005美元,为1月12日以来最低.
美元指数.DXY升至11个月高点,报80.407.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
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