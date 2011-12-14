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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:27 BJT

〔韩国汇市〕韩元扳回少量跌幅,连续第五日收低

路透首尔12月14日电---韩国韩元KRW=周三连续第五日收低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未能祭出支持美国经济的新刺激计划,抵消了欧债危机疑虑.

韩元KRW=KFTC收於11月25日以来的最低位1,156.2,周二收盘价为1,146.9.

今日早盘韩元下落,因投资者对风险资产的偏好降温,但下午扳回部分跌幅,因出口商入市抛售美元.

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