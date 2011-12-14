〔韩国汇市〕韩元扳回少量跌幅,连续第五日收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月14日电---韩国韩元KRW=周三连续第五日收低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未能祭出支持美国经济的新刺激计划,抵消了欧债危机疑虑.
韩元KRW=KFTC收於11月25日以来的最低位1,156.2,周二收盘价为1,146.9.
今日早盘韩元下落,因投资者对风险资产的偏好降温,但下午扳回部分跌幅,因出口商入市抛售美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。