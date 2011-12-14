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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:14 BJT

〔金属期市〕伦铜连跌三天,因担心欧洲国家被降级

* 美联储没有暗示出台新刺激举措

* 伦铜年内累跌约22%

* Freeport-McMoran工人将於周六复工

路透吉隆坡12月14日电---伦敦期铜周三连续第三日下跌,因投资者担心欧洲国家主权评级遭调降,且美国称欧债危机对其经济构成风险,故投资者买入美元避险,

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本年度最後一次政策会议上,并未暗示将要推出新刺激举措,但为明年进一步放宽政策敞开大门.

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