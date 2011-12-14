〔金属期市〕伦铜连跌三天,因担心欧洲国家被降级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美联储没有暗示出台新刺激举措
* 伦铜年内累跌约22%
* Freeport-McMoran工人将於周六复工
路透吉隆坡12月14日电---伦敦期铜周三连续第三日下跌,因投资者担心欧洲国家主权评级遭调降,且美国称欧债危机对其经济构成风险,故投资者买入美元避险,
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本年度最後一次政策会议上,并未暗示将要推出新刺激举措,但为明年进一步放宽政策敞开大门.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。