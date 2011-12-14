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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 16:19 BJT

〔标题新闻〕IMF代表下周将访问罗马,监督意大利在改善公共财政和提振增长方面的进展--报载

注:IMF(国际货币基金组织)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NE0XH]

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