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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:57 BJT

《外汇动态》欧元/美元1.3000障碍位的抗跌力道或薄弱

0806GMT--亚洲有传闻称,欧元兑美元EUR=在1.3005处有大量买单,于是亚洲短线交易账户趁稍早跌势低接欧元,然後在1.3040-45卖出.另悉,1.3000是期权障碍位.

余下的欧元多头仓位目前可能普遍处於1.3000下方,停止单挂在1.2990-95.

欧元料继续承压.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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