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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 16:28 BJT

〔新债招标〕中石化集团50亿元九月期超短融利率4.60%--路透数据

路透上海12月14日电---路透数据NEWISSUEC显示,亚洲最大炼油商--中国石油化工集团
周三簿记建档发行50亿元人民币九个月期超短期融资券(SCP),发行利率确定为4.60%.

  中石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中石化集团   300        50      9  12/14簿记建档   建设银行     AAA      12/15       12/16
                                                     国开行
  =============================================================================================(完)

  --发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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