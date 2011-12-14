〔新债招标〕中石化集团50亿元九月期超短融利率4.60%--路透数据

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月14日电---路透数据NEWISSUEC显示,亚洲最大炼油商--中国石油化工集团 周三簿记建档发行50亿元人民币九个月期超短期融资券(SCP),发行利率确定为4.60%. 中石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中石化集团 300 50 9 12/14簿记建档 建设银行 AAA 12/15 12/16 国开行 =============================================================================================(完) --发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。