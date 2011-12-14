〔中美贸易〕中国商务部称对美国部分大排量进口车徵反倾销和反补贴税

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透北京12月14日电---中国商务部周三公布,裁定原产美国排气量2.5升以上的进口小轿车和越野车存在倾销和补贴,将对被调查产品进行徵收反倾销和反补贴税,实施期限为12月15日(周四)起的二年.
商务部网站刊登的公告显示,将对通用汽车(GM.N)和克莱斯勒分别徵收8.9%和8.8%的反倾销税,同时将对这两家公司分别徵收12.9%和6.2%的反补贴税.
中国并称自12月15日起,进口相关美国小轿车和越野车的经营者应缴纳双反税,对此前进口的被调查产品不再追溯徵收反倾销税和反补贴税.(完)
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--发稿 李然; 审校 丁淑琴
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