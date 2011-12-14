《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月14日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在近期跌破2011年趋势线之後,欧元再度遭受抛压.市场已经蚕食10月低点1.3145,跌破该水准将瞄准1.2860,後者为2011年低点.盘中欧元从1.3000附近小幅反弹.不过加速下行趋势线切入位1.3355限制欧元上档,欧元仍将面临卖压.较长期目标位扔在1.20附近.在1.3355上方,近期阻力位在1.3550/1.3630,後者为11月末高位和最後一波下跌态势的50%回档位.

美元/日圆:美元小幅走高,我们维持对其中性和稍稍正面的看法.近期美元回升,突破55日和100日移动均线77.11/21.初步阻力位在78.28/30区域,为过去几周的高位和8个月阻力线.首先要突破该水准,才能瞄准更为重要的四年趋势线切入位78.66,以及之後的55周均线80.12.在此附近还有200日移动均线79.15.对市场来说这是一个非常顽强的阻力带.支撑位在77.11/21,其後是 76.22,後者为10月走势的78.6%回档技术位.

英镑/美元:英镑再度遭遇卖盘,目前正在接近2011年上行趋势线切入位1.5412/15,该点已暴露在压力之下.市场仍受到55日移动均线1.5749的压制,在其下方承受卖压.尽管保持在趋势线上方,是我们无法排除进一步上行至1.5883/88阻力区域的可能,但只有向上突破55日移动均线,方能加大这种升势的概率.只有持续向下跌破1.5412/15的趋势线切入位,我们才会重拾对英镑的看空观点.若果真如此,则其後的目标在10月低点1.5272以及2008-2011年上行趋势线切入位1.5093.

--编译 王洋; 审校 高琦

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