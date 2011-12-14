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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:45 BJT

《外汇动态》在1.30下方有大量欧元/美元买单

0829GMT--交易员称,在1.30美元下方有大量欧元兑美元EUR=买单,位於1.2995-99区域.据称在1.2980、1.2950、1.2900、1.2875有更多期权障碍.今天有大量行权价在1.30的期权到期,也将左右市况.欧元在EBS中的日内低点为1.30050.(完)

--编译 王洋; 审校 隋芬

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