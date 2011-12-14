《外汇动态》意大利公债收益率上扬或冲击市场

0838GMT---意大利10年期公债收益率(殖利率)重回7%的关键水准上方.负面人气将加重,交易商/投资者将格外关注今天的意大利公债标售.

欧元/美元EUR=交易商有更多理由认为涨势将消退.目前在1.3070、1.3090-00和1.3130-40等水准有卖盘.(完)