《中国新债预测》农发行七年固息债利率预测均值3.77%,较二级市场略低

* 招标品种: 农发行七年固息债

* 招标金额: 150亿元人民币

* 招标时间: 周四(15日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.72%-3.82%

* 预测均值: 3.77%

路透上海12月14日电---年底机构配置需求减弱或将主导近期一级发行市场,中国农业发展银行周四将招标发行七年期固息债.路透调查显示,农发七年债或延续近期新债发行的疲态,中标利率略低於二级市场水平,预测均值为3.77%.

交易员指出,中央经济工作会议明确了明年"稳健货币"和"积极财政"的政策基调,符合预期,但仍未见"实际行动".受年底效应影响,机构对新债需求疲弱,近期新债发行利率料多将贴近二级市场水平.

"近期招的这几期债都差不多,年底机构会计调整需要,额度也可能用的差不多了,配置需求自然减少,都忙着做明年的计划呢,"华东一银行交易员称.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

华东一券商交易员指出,前期上涨後,基本面利好刺激已在中长端收益率中体现,继续上涨空间已不大.而资金面回暖受益最大的当属短期品种.年末部分机构倾向选择收益率高的短期信用债,也令中长期新债受"冷落".

中国银行间市场周三质押式回购利率CNREPO=CFXS下跌,其中七天期以上品种跌幅相对明显.中旬以来,逐渐进入财政存款集中投放的时期,商业银行流动性愈发宽松,市场资金面也持续改善打压回购利率走低.[ID:nCN1283466]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期政策固息金融债最新收益率报3.8389%.剩余期限6.55年的11农发11CN110411=CFXM最新双边报价为3.85%/3.70%.

该期债为农发行今年第20期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为12月21日,12月16日至12月21日为分销期,12月27日上市.(完)