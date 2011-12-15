〔新债招标〕中国农发行七年固息债利率3.74%,略低於预期--业内人士

路透上海12月15日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的150亿元人民币七年期固息债,中标利率为3.74%,略低於此前3.77%的市场预测均值.首场投标倍数为1.51倍.

该期债为农发行今年第20期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为12月21日,12月16日至12月21日为分销期,12月27日上市.(完)