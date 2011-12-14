伊朗将在必要时转移铀浓缩厂--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月14日电---伊朗半官方的Mehr通讯社引述伊朗革命卫队高级指挥官的说法称，若形势紧迫，伊朗将考虑转移其铀浓缩工厂至更安全的地方。
伊朗铀浓缩项目引发争议，导致西方国家对其施以更严厉的制裁措施。以色列和美国表示，若外交手段无法说服伊朗政府停止其核项目，不排除对伊朗进行军事行动的可能。
Mehr通讯社引述贾拉里（Gholamreza Jalali）准将的说法称：“如果形势要求，我们将转移铀浓缩中心到更安全的地方。”
西方国家怀疑，伊朗正试图获得制造核武器的能力。伊朗对此表示否认，称其铀浓缩工作仅为发电和医疗等和平用途。
以色列被外界普遍认为是中东地区唯一拥有核武器的国家，该国表示，若伊朗获得核武器，以色列的存在将受威胁。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。