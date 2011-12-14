《中国金融焦点》经济颓势有赖信贷扶持,货币政策实际操作趋向"偏松"

* 11月新增信贷5,622亿元,略高於预期

* M1和M2增速继续下滑,显示实体经济未恢复元气

* 降准等宽松举措可期,但银行放贷能力难迅速跟进

* 存贷比和资本充足率等扼住银行放贷咽喉

采写 上海中文部; 撰写 曾菱

路透上海12月14日电---尽管中国已定调明年继续实施稳健的货币政策,但在经济元气尚未恢复的大背景下,此前实质"偏紧"的政策操作正转向"偏松".而本月初存款准备金率的三年来首次下调,也仅仅是新一轮宽松举措的开始.

央行周三甫公布的金融数据显示,11月新增信贷降至5,622亿元,不过略高於市场预期;而双双创出年内新低的M2和M1增速,则凸显银行放贷仍受颇多掣肘.分析人士预计,央行後续仍将多次调降存准率,以为经济注入充足活力,但降息可能目前尚看不出端倪.

"中央经济工作会议还是把'稳增长'提高到第一位,说明政府对货币过紧的情况还是有预期,未来还会通过降准刺激信贷."招商证券首席金融分析师罗毅称.

他并预计,接下来信贷整体还会偏松,存准率调降还会持续,"预计时点不会太遥远,明年一季度,2-3次的降准是有可能的,全年5-6次降准也是可以期待的."

央行稍早公布,11月新增人民币贷款5,622亿元,略高於此前路透5,500亿元的调查中值,但稍低於10月的5,868亿元;11月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.7%,与路透调查中值一致,当月末狭义货币供应量(M1)增长7.8%,增速均再创年内新低.[ID:nCN1270998]

西南证券首席经济学家王剑辉认为,M1和M2增速的持续走软,可能会对政府经济政策调整产生刺激作用, "M1和M2的增速已经连续五个月'双杀'了,同时减速,这有点像2008年,美国次贷危机的时候,那时候中国经济数据也是大幅回落,最终促使政府推出了一系列的经济刺激计划."

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

**实体经济亟待支持**

由於中国的经济增长长期以来依赖出口的贡献,而继2008年的金融海啸之後,今年来又逢欧美经济不振,欧债危机的前景尚难断言,对中国的实体经济损伤极大,这也体现在了金融数据上.

"M1和M2数据仍是在回落,这说明投放的新增贷款并没有提高企业活力,资金周转速度还是在下降,微观经济体的情况并不乐观,"王剑辉指出.

国海证券固定收益分析师高勇标也认为,M1增速还是下降得比较快,说明目前企业的现金流情况比较紧张,实体经济还将进一步恶化.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.最新的贸易数据显示,中国11月出口增速降至九个月新低,贸易顺差缩减至145.2亿美元.全球经济景气的不确定性更令中国未来的出口前景不甚乐观.[ID:nCN1276568]

对於央行明年将持续调低存准率,以支持外汇占款减少和贸易顺差减少等带来的流动性萎缩,分析人士基本达成共识.但他们亦指出,单纯的降准对实体经济的支持力度有限.

交通银行金融研究中心研究员鄂永健称,11月信贷数据显示即便央行放松了对信贷的管束,但出於存贷比和资本充足率等原因,银行无法很快进行放贷,"促进放贷首当其冲需要促进存款的增长,预计12月财政存款的释放可能暂时改善这一局面,但长期来看还需政策面作出更多调整."

**政策宽松可期**

为扶持渐趋萎顿的经济,市场期待政府和央行将出台更多举措.

国泰君安固定收益部研究主管周文渊认为,央行明年下调存款准备金率的频率可能在3-4次左右,并有可能进行一次存贷款利率的不对称调整.

中国人民银行自12月初起下调了存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]

新加坡华侨银行分析师谢栋铭并指出,"货币供应量增速较低,我们认为这将为中国放松其信贷政策提供更大空间,比如可能增加明年的信贷规模."

路透调查结果显示,明年中国央行料首选继续下调存准以"保增长",存准率到年底料再下调200基点;同时若经济增速降至8%以下,亦不排除降息或出台新的经济刺激计划.[ID:nCN1278192](完)