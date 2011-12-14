富有投资者规避风险 视稳定为首选--调查

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透12月13日电---一项调查显示，深受金融和经济危机打击的富有投资者，在步入2012年之际可能选择置身风暴之外，且满足于限制亏损。
该调查访问了英国800名身家至少10万英镑的人，结果显示，超过80%的受访者认为，眼下承担更多风险，意味着将有更多损失。
该调查由Natixis全球资产管理公司进行，其中逾一半的受访者将稳定视为他们的首选。
但若为安全牺牲风险更高的选择，对投资者而言也可能错失机会。
Natixis美国及亚洲区总裁兼执行长海勒（John Hailer）称：“从风险规避角度看，摆钟可能已经摇得太远，导致个人投资者在波动环境中寻求风险最小化，避开旨在增加投资组合的各种选择。”
该调查显示，投资者可能选择风险规避，但对替代性投资了解不足也会让他们蒙受损失。近一半的受访者表示，对资产类别“没有概念”。
海勒称：“（投资者）明显需要更多了解替代性投资。”
替代性投资品包括对冲基金以及酒和艺术品等，它们的流动性不如传统资产，因而被认为风险更高。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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