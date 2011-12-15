诺基亚西门子将逐步缩减伊朗业务

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基12月13日电---全球第二大移动通信设备商诺基亚西门子表示，迫于国际制裁压力，将开始逐步缩减在伊朗的业务。
诺西、爱立信(ERICb.ST)和华为是伊朗电信运营商的主要设备供应商。诺西致函其伊朗员工称，公司决定不在伊朗寻求新的业务，并将逐渐减少伊朗业务。
诺西在伊朗开展业务，一直饱受国际社会抨击。该公司去年决定，只与现有客户继续展开业务，但如今表示，由於很难获得出口许可，也无法从伊朗汇出资金，因此“几乎不可能”维持伊朗业务。
根据路透看到的上述信函，诺西称：“对所有跨国银行和其它金融机构制裁意味着，在过去约一年时间内，诺西都很难从伊朗汇出资金。”
“最近，欧盟一些国家已要求银行停止与伊朗的银行进行任何交易。”
诺西称，只要符合现有或新的制裁及适用法规，公司将继续支持现有客户并履行合约。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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