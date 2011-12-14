〔中国能源〕11月份全社会用电量同比增9.91%,增速续降--国家能源局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月14日电---中国国家能源局周三公布,11月份用电量同比增长9.91%,低於10月11.35%的增速,且为连续第二个月放缓.
中国11月份全社会用电量3,836亿千瓦时.国家统计局此前公布11月发电量为3,713亿千瓦时,同比增加8.5%,增速亦连续第二个月下滑.
公告称,1-11月,全国全社会用电量42,835亿千瓦时,同比增长11.85%,其中第一产业用电量945亿千瓦时,增长3.77%;第二产业用电量32,065亿千瓦时,增长12.13%;第三产业用电量4,658亿千瓦时,增长13.74%.
数据显示,1-11月,全国电源工程完成投资3,093亿元人民币,其中水电782亿元,火电915亿元,核电656亿元,风电642亿元.(完)
欲了解更多详情,请点选能源局网站(www.ndrc.gov.cn/tztg)
--发稿 沈燕
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。