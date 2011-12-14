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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 17:27 BJT

〔中国能源〕11月份全社会用电量同比增9.91%,增速续降--国家能源局

路透北京12月14日电---中国国家能源局周三公布,11月份用电量同比增长9.91%,低於10月11.35%的增速,且为连续第二个月放缓.

中国11月份全社会用电量3,836亿千瓦时.国家统计局此前公布11月发电量为3,713亿千瓦时,同比增加8.5%,增速亦连续第二个月下滑.

公告称,1-11月,全国全社会用电量42,835亿千瓦时,同比增长11.85%,其中第一产业用电量945亿千瓦时,增长3.77%;第二产业用电量32,065亿千瓦时,增长12.13%;第三产业用电量4,658亿千瓦时,增长13.74%.

数据显示,1-11月,全国电源工程完成投资3,093亿元人民币,其中水电782亿元,火电915亿元,核电656亿元,风电642亿元.(完)

欲了解更多详情,请点选能源局网站(www.ndrc.gov.cn/tztg)

--发稿 沈燕

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