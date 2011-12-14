〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元持稳,此前曾跌至1月来最低

* 瑞郎对美元持稳,此前曾跌至1月来最低

* 瑞郎继续追随欧元走势,投资者关注瑞士央行有关调整汇价目标的信号

* 欧元区进一步的动荡将危及瑞郎汇价目标--法国农业信贷银行

路透苏黎世12月14日电---瑞郎兑欧元和美元周三在震荡交投中持稳,因投资者对欧元区债务危机最终能得以解决的希望越发起起落落,淡静的成交量也加剧了市况动荡.