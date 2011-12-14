〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元持稳,此前曾跌至1月来最低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞郎对美元持稳,此前曾跌至1月来最低
* 瑞郎继续追随欧元走势,投资者关注瑞士央行有关调整汇价目标的信号
* 欧元区进一步的动荡将危及瑞郎汇价目标--法国农业信贷银行
路透苏黎世12月14日电---瑞郎兑欧元和美元周三在震荡交投中持稳,因投资者对欧元区债务危机最终能得以解决的希望越发起起落落,淡静的成交量也加剧了市况动荡.
瑞郎兑美元盘初挫跌至1月来最低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)并未推出进一步措施来刺激经济增长,推高了规避风险的意愿,并利多美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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