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市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 17:25 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元持稳,此前曾跌至1月来最低

* 瑞郎对美元持稳,此前曾跌至1月来最低

* 瑞郎继续追随欧元走势,投资者关注瑞士央行有关调整汇价目标的信号

* 欧元区进一步的动荡将危及瑞郎汇价目标--法国农业信贷银行

路透苏黎世12月14日电---瑞郎兑欧元和美元周三在震荡交投中持稳,因投资者对欧元区债务危机最终能得以解决的希望越发起起落落,淡静的成交量也加剧了市况动荡.

瑞郎兑美元盘初挫跌至1月来最低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)并未推出进一步措施来刺激经济增长,推高了规避风险的意愿,并利多美元.

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