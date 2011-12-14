〔中美贸易〕中国宣布对原产美国部分大排量进口车徵收双反税(更新版)

(新增细节和背景)

* 中国未来两年内对原产美国部分进口车徵收双反税

* 针对美国产排气量2.5升以上进口小轿车和越野车

* 涉及美国本土车企及部分国际汽车企业的美国公司

路透北京12月14日电---中国商务部周三宣布,将於未来两年对产自美国的部分大排量进口汽车徵收反倾销和反补贴税,涉及通用汽车(GM.N)、克莱斯勒及奔驰、宝马、本田的美国公司等.

商务部网站公告称,裁定原产美国排气量2.5升以上的进口小轿车和越野车存在倾销和补贴,将对被调查产品进行徵收双反税,实施期限为12月15日起的二年.

"裁定在案件调查期内,原产于美国的排气量在2.5升以上的进口小轿车和越野车存在倾销和补贴,中国国内排气量在2.5升以上的小轿车和越野车产业受到实质损害,且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系."公告称.

中国商务部於2009年11月6日发布立案公告,原定对原产于美国的排气量在2.0升及2.0升以上的进口小轿车和越野车进行双反调查.商务部於今年4月2日发布了初裁公告,并在终裁中裁定2.5升以上美国进口小轿车和越野车存在倾销和补贴.

公告并称,将对通用汽车和克莱斯勒分别徵收8.9%和8.8%的反倾销税,同时将对这两家公司分别徵收12.9%和6.2%的反补贴税.

商务部并称自12月15日起,进口相关美国小轿车和越野车的经营者应缴纳双反税,对此前进口的被调查产品不再追溯徵收双反税.

美中贸易关系正处敏感时期,此前美国商务部宣布对中国生产的太阳能电池(板)产品进行双反调查,之後中国商务部敦促美国不要把经济问题"政治化",并表示美国参议院旨在施压中国使人民币加速升值的议案违反了国际贸易规则.

以下是公告中对各公司徵收的双反税细节:

反倾销税率

--公司-- --反倾销税率--

通用汽车 8.9%

克莱斯勒集团 8.8%

梅赛德斯-奔驰美国国际公司 2.7%

宝马(BMWG.DE)美国斯帕坦堡工厂 2.0%

美国本田制造有限公司及美国本田有限公司 4.1%

其他美国公司 21.5%

反补贴税率

--公司-- --反补贴税率--

通用汽车 12.9%

克莱斯勒集团 6.2%

梅赛德斯-奔驰美国国际公司 0%

宝马美国斯帕坦堡工厂 0%

美国本田制造有限公司及美国本田有限公司 0%

福特汽车公司(F.N) 0%

其他美国公司 12.9% (完)

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